Rosyjska ambasada komentuje słowa Departamentu Stanu o «spacerze» po konsulacie

«Odbieramy komentarze z ust rzeczniczki Departamentu Stanu USA Heather Nauert dotyczące przeszukiwań i rewizji Konsulatu Generalnego Rosji w San Francisco i przedstawicielstwa handlowego Rosji w Waszyngtonie, które zostały nazwane «spacerami», jako otwarcie szydercze» — czytamy w oświadczeniu na stronie ambasady.

«W rzeczywistości chodzi o bezprecedensowe kroki sprzeczne z dwustronnymi konwencjami, prawem międzynarodowym i prawem wewnętrznym samych USA. Gdzie gwarancja, że w ramach takich spacerów przedstawiciele amerykańskich służb specjalnych następnym razem nie przyjdą z łapanką do innych naszych obiektów własności dyplomatycznej? Albo też do oficjalnych przedstawicielstw innych państw w USA. Jeśli strona amerykańska tak łatwo cofa immunitet dyplomatyczny, czego można spodziewać się w przyszłości?» — zadaje pytanie rosyjska misja dyplomatyczna.

W swoim oświadczeniu ambasada nie sprecyzowała, o jaki dokładnie komentarz Nauert chodzi, lecz w ubiegły czwartek na briefingu rzeczniczka Departamentu Stanu, mówiąc o sytuacji z przedostaniem się do rosyjskich budynków pracowników amerykańskiego resortu, użyła słowa tour (dosłownie «tura», «obejście», «oględziny»). Kiedy dziennikarze zwrócili jej uwagę, że to słowo nie do końca pasuje do sytuacji, Nauert powiedziała: «Jeśli użyłam słowa «obejście» i wydało się Państwu zbyt lekkie w świetle działań, które miały miejsce, proszę mi to wybaczyć».