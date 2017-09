KRLD kategorycznie odrzuca nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która przewiduje zaostrzenie sankcji przeciwko Pjongjangowi po szóstej próbie rakietowej. Czytamy to w oświadczeniu MSZ Korei Północnej opublikowanym przez KCNA.

«Rezolucja» została sfabrykowana przez USA różnymi podłymi i brudnymi środkami i metodami — podkreślono w komunikacie. Pjongjang nazwał rezolucję «produktem ohydnej prowokacji mającej na celu pozbawienie KRLD jej prawa do samoobrony oraz całkowite uduszenie państwa i obywateli zakrojoną na dużą skalę blokadą ekonomiczną». MSZ podkreśla, że «przyjęcie kolejnej niezgodnej z prawem «rezolucji o sankcjach» stanowi dla Korei Północnej potwierdzenie, że wybrana przez nią droga jest absolutnie słuszna».

«KRLD podwoi wysiłki, by zwiększyć swoją moc do obrony suwerenności państwa i prawa do egzystencji oraz podtrzymania pokoju i bezpieczeństwa w regionie w drodze osiągnięcia praktycznej równowagi z USA» — czytamy w oświadczeniu północnokoreańskiego resortu.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wcześniej wprowadziła nowe sankcje przeciwko KRLD, które ograniczą możliwości eksportowe i importowe Pjongjangu.