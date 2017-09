„Świat nie może sobie pozwolić na kłótnię USA i Rosji"

Oznajmił to w wywiadzie dla RIA Novosti przed rozpoczęciem obrad segmentu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres.

Podkreślił, że obecnie stosunki Moskwy i Waszyngtonu są «skomplikowane», istnieje dużo problemów. «Jednak absolutnie wierzę w to, że pokój i bezpieczeństwo na świecie pod wieloma względami zależą od możliwości prowadzenia przez te dwa państwa — kluczowe filary wspólnoty międzynarodowej — owocnego dialogu i porozumiewania się w szeregu sferach. Świat nie może sobie pozwolić na to, by tak duże, potężne i ważne państwa, jak USA i Rosja były skłócone» — uważa Guterres.