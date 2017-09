Clinton wczuła się w rolę prezydenta

Ważne jest to, że Rosjanie nie przestają na nas napadać. On (były dyrektor FBI James Comey) sam to przyznał przed Kongresem. Ludzie, których prawdziwie szanuję, na przykład James Clapper, John Brennan i inni, ci, którzy wiedzieli, co właściwie robili Rosjanie, bili na alarm.

Hillary Clinton: Powiem Panu tak, panie Anderson. Jeśli zostałabym wybrana na prezydenta w takich samych warunkach, tzn. jeśli przegrałabym w głosowaniu powszechnym, ale wykręciłabym się z pomocą kolegium elektorów, i jeśli wypłynęłyby dowody na to, że Rosjanie z jakiegoś powodu próbowali mi pomóc, już pierwszego dnia przebywania na swoim stanowisku oświadczyłabym: „Rozpoczynamy najrzetelniejsze śledztwo". Żadne państwo, a już tym bardziej nasz przeciwnik, nie może związywać się z naszą demokracją. Powołałabym niezależną komisję, uczyniłabym wszystko, co w mojej mocy, żeby się do końca w tej sprawie rozeznać. Bo to się nie skończy! O to się boję.

Hillary Clinton: No cóż, powiem tak: jestem pewna, że strony się między sobą komunikowały. Jestem pewna, że miały miejsce spotkania, rozmowy telefoniczne. Jestem również pewna, że miały miejsce jakieś finansowe machlojki. Pożyjemy, zobaczymy. Ja osobiście jestem pewna, że jest coś na rzeczy. Odłóżmy na bok śledztwo. Zawierzam specjalnemu prokuratorowi, choć nie wiem, czym to się skończy. On jest człowiekiem szlachetnym, i jeśli nic się nie dzieje, to nic nie wyjdzie, a jeśli coś wyjdzie, myślę, że nas wszystkich o tym powiadomi.

Nie ma właściwie znaczenia to, że nasz prezydent… W ogóle, kimkolwiek byłby nasz prezydent, musi bronić swojego kraju. On powinien był oświadczyć: „Nikt nie śmie związywać się z Ameryką! My tego nie ścierpimy!". Nie usłyszeliśmy jednak takich oświadczeń ze strony Białego Domu.