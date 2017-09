Macierewicz: Putin chce zastraszyć Polskę

© Sputnik. Paweł Gierasimow Godzina policyjna z powodu manewrów Zapad 2017

- Zaproszenie obserwatorów z kilku krajów nie zmniejsza naszych obaw. Byłbym pierwszym człowiekiem, który by z radością przywitał szansę odetchnięcia z ulgą, że te ćwiczenia nie niosą zagrożenia, ale nie tylko Polska widzi w nich, czy też w tym wszystkim, co dzieje się na naszej wschodniej flance, istotne powody do niepokoju — powiedział ochoczo Polskiej Agencji Prasowej . Kto jeszcze miałby podzielać obawy Macierewicza? Okazuje się, że sam „sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg". Kto jeszcze? „Państwo znane raczej z bardzo ostrożnego krytykowania Federacji Rosyjskiej — myślę o wypowiedzi minister obrony Niemiec Ursuli von der Leyen" — dodał Macierewicz. — „Wskazała ona — i to jest klucz problemu — że to, co jest nam przedstawiane jako rosyjsko-białoruskie ćwiczenia o charakterze defensywnym, ograniczone do terenu Białorusi, takie nie jest".

© Sputnik. Viktor Tolochko Zapad 2017: Polska może spać spokojnie

- Prezydent Putin pragnie zastraszyć Zachód, zastraszyć Polskę, ale nic mu z tego nie wyjdzie — oświadczył stanowczo polski minister obrony. Zapowiedział również polską odpowiedź na rosyjskie manewry: „oczywiście jesteśmy przygotowani jako NATO i poszczególni sojusznicy, także Polska. Podjęliśmy decyzje o ćwiczeniach Dragon, które też obejmują większą liczbę żołnierzy, na to nakłada się rotacja wojsk amerykańskich, więc przez krótki czas są u nas wojska wracające, jak i te, które przybywają na następną zmianę". Macierewicz nie wspomniał, jaki będzie udział jego świetnie wyszkolonych Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają bronić granic Polski przed zagrożeniem z zewnątrz, choć na razie słabo im wyszła nawet obrona Pomorza przed nawałnicami.

Faktem jednak jest, że od dziś do 20 września na terenie Białorusi, gdzie w przeważającej części odbywają się manewry, będzie gościć dwóch przedstawicieli Polskich Sił Zbrojnych. Białoruś zgłosiła chęć zaproszenia niezależnych obserwatorów mimo iż nie miała takiego obowiązku — deklarowana liczba ćwiczących wojsk jest mniejsza niż 13 tys. Obserwować Zapad 17 przyjedzie również trzech delegatów struktur NATO.

© Sputnik. Aleksiej Drużynin Władimir Putin odwiedzi uczestników manewrów Zapad 2017

Należy wspomnieć, że minister obrony wykazał się niezwykłą czujnością i przygotowuje się na każdy rodzaj rosyjskiej agresji — nie tylko militarnej. Przewiduje również atak cybernetyczny . — W ramach przygotowań do odparcia ewentualnej agresji mieści się także przygotowanie do zagrożeń cybernetycznych, nie tylko dlatego, że — jak trafnie ujęto to w decyzjach szczytu NATO — przestrzeń cybernetyczna jest obszarem działań militarnych. Jedną z konsekwencji jest stworzenie wojsk cybernetycznych — taką decyzję podjęła również Polska — zapowiedział, licząc na to, że Kreml się tych wypowiedzi wystraszy, ewentualnie będzie pytał Macierewicza o pozwolenie na odbycie kolejnych manewrów.

© Sputnik. Paweł Gierasimow Samoloty NATO obserwują manewry Zapad 2017

Szef MON musi zresztą radzić sobie również z wrogimi siłami wewnątrz kraju: — Mamy do czynienia z prawdziwą wojną informacyjną, bardzo precyzyjnie przygotowywaną i bardzo precyzyjnie prowadzoną od dłuższego czasu. Realizowaną siłami nie tylko ludzi z dawnych służb komunistycznych, ale także części niemądrych ludzi, zwących się opozycją, którzy dają się albo wprowadzić w błąd, albo złudzić, że uleganie takim podszeptom będzie skuteczne dla ich kariery politycznej — stwierdził na antenie TVP Info . I zdecydował o podniesieniu wydatków na zbrojenia.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.