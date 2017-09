Ukraińskie władze zignorują przyjazd „populisty Saakaszwilego” do Kijowa

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman powiedział, że władze kraju nie zamierzają nic robić w związku z zapowiedzianym przyjazdem byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego do Kijowa w przyszłym tygodniu.

„Nic. Nie wiem, co się robi w takim przypadku. Co się robi z populistami, niech zajmie się tym ukraińskie społeczeństwo. Nic specjalnie nie zamierzamy robić, co byłoby dedykowane jednej osobie" — zaznaczył w sobotę Hrojsman na forum Jałtańska Strategia Europejska.

Jednocześnie stwierdził, że nie widział sukcesów w pracy Saakaszwilego na stanowisku gubernatora obwodu odeskiego. Na stwierdzenie, że Saakaszwili w rzeczywistości jest nielegalnym imigrantem na Ukrainie, Hrojsman odpowiedział, iż władze prowadzą „równoważoną politykę wobec migrantów" i Ukraina działa w ramach międzynarodowego prawodawstwa w zakresie ochrony ich praw.