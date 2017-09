Duma komentuje groźby USA o likwidacji KRLD

Wiceprzewodniczący komitetu Dumy Państwowej ds. Międzynarodowych Alieksiej Czepa, komentując w rozmowie z RT słowa amerykańskiej ambasador USA przy ONZ Nikki Haley o likwidacji KRLD, oświadczył, że przygotowanie (do wykonywania pracy - red.) dyplomatów w USA pozostawia wiele do życzenia.

„Podobne oświadczenia tylko popychają Koreę Północną do podejmowania stosownych kroków. Dzisiaj to dla nich jedyna forma obrony. Oczywiście potępiamy ich próby jądrowe i wzywamy, by jedynym sposobem rozwiązania tego konfliktu były nie groźby, nie umieszczanie sprzętu u granic KRLD, a rozmowy. Ale, niestety, poziom wielu amerykańskich polityków, a szczególnie tych, którzy zajmują się dyplomacją, pozostawia wiele do życzenia" — podkreślił deputowany.

Wcześniej Haley oświadczyła publicznie, że jeśli Pjongjang będzie dalej zachowywać się „nierozsądnie" i USA będą zmuszone się bronić, to Korea Północna zostanie zlikwidowana.