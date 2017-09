Poroszenko: Doprowadzę Rosję do desperacji

Poroszenko obiecuje, że zrobi tak, by Krym stał się dla Rosji ciężarem nie do udźwignięcia.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oznajmił, że Kijów może stworzyć warunki, w których Krym stanie się dla Rosji ciężarem nie do udźwignięcia. Takie oświadczenie przywódcy państwa zostało opublikowane na jego profilu na Facebooku.

«Możemy stworzyć warunki, w których Krym stanie się dla Moskwy ciężarem nie do udźwignięcia» — napisał Poroszenko. Wezwał także do doprowadzenia Rosji do desperacji.

15 września ukraiński prezydent zaproponował powołanie międzynarodowej grupy ds. kwestii dotyczących odzyskania Krymu. «Chciałbym dzisiaj wyjść z inicjatywą powołania międzynarodowej grupy przyjaciół deokupacji Krymu, by skoordynować wspólne działania» — powiedział Poroszenko.

Kijów nie traci nadziei na odzyskanie kontroli nad Krymem. W lipcu ukraiński przywódca Poroszenko oznajmił, że liczy na zorganizowanie jednego z przyszłych szczytów Ukraina-UE w Jałcie. Moskwa regularnie podkreśla, że kwestia statusu półwyspu jest zamknięta.