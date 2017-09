Sąd w obwodzie lwowskim rozpatrzy sprawę Saakaszwilego

W poniedziałek sąd rejonu mostiskiego w obwodzie lwowskim podejmie decyzję w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej byłego prezydenta Gruzji i byłego gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego, który został oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy.

Na podstawie wyroku sądu władze Ukrainy będą mogły uruchomić procedurę wydalenia Saakaszwilego z Ukrainy jako apatrydy, czyli osoby bez obywatelstwa.

Wcześniej przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy wręczyli adwokatowi Saakaszwilego w obecności polityka protokół ws. wykroczenia administracyjnego, w którym oskarżono go o nielegalne przekroczenie granicy państwowej, za co grozi kara grzywny w wysokości do 325 dolarów.

10 września Michaił Saakaszwili, który został wcześniej pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa, przy wsparciu swoich zwolenników przedarł się przez kordony pograniczników i policji w punkcie granicznym Medyka-Szeginie i przedostał się na terytorium Ukrainy. Policja poinformowała, że z powodu wdarcia się Saakaszwilego i jego zwolenników na terytorium kraju wszczęto postępowanie na podstawie pięciu artykułów.

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy oskarżyła Saakaszwilego o „nielegalne przekroczenie granicy". Za podobne wykroczenie administracyjne grozi grzywna w wysokości do 325 dolarów. Dochodzenie ws. nielegalnego przekroczenia granicy i stawiania oporu przedstawicielom władzy prowadzi ukraińska policja.

Tymczasem adwokat Saakaszwilego Markijan Hałabała w wywiadzie dla agencji informacyjnej Ria Novosti powiedział, że ukraińskie władze mogą na podstawie decyzji ukraińskiego sądu rejonowego uruchomić mechanizm wydalenia polityka z Ukrainy jako osoby bez obywatelstwa, która popełniła wykroczenie administracyjne.

Sam Saakaszwili oświadczył, że nie zamierza zapłacić grzywny, ponieważ uważa, że jego działania nie były nielegalne. Wcześniej polityk powiedział również, że ma zamiar uczestniczyć w rozprawie sądowej.

„W tej sprawie nie ma przestępstwa, jest (natomiast — red.) grzywna. A grzywny nie będzie, ponieważ nie było przekroczenia granicy. Jedyne, o co mogli mnie oskarżyć, to to, że przebywam nielegalnie na terytorium Ukrainy" — oświadczył Saakaszwili.

Ukraiński portal strana.ua, powołując się na odpowiedni dokument, poinformował, że posiedzenie sądu w sprawie Saakaszwilego może się nie odbyć, ponieważ brakuje wolnych sędziów. Według danych portalu w sądzie pracuje tylko dwóch sędziów, jeden z nich jest na urlopie, a drugiemu wygasły pełnomocnictwa.

Sąd poinformował agencję Ria Novosti, że sędzia Jurij Biłous wróci z urlopu w poniedziałek. Rzeczniczka sądu sprecyzowała, że rozprawa przeciwko Saakaszwilemu odbędzie się, jednak jej termin zostanie wyznaczony później.