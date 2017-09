Kreml skomentował pogłoski o filmie „Śmierć Stalina"

Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, poruszając kwestię możliwego powtórzenia się sytuacji „z Matyldą" przy filmie o Stalinie, podkreślił że Ministerstwo Kultury Rosji odpowiedzialnie odnosi się do sprawy wydawania zezwoleń na wejście filmów do kin.

Wcześniej na festiwalu filmowym w Toronto pokazano film „Śmierć Stalina" — komedię satyryczną Armando Ianucciego (produkcja: Wielka Brytania, Francja).

Odpowiadając na pytanie dziennikarza o to, czy w Kremlu nie sądzą, że na tle afery z „Matyldą" Ministerstwo Kultury powinno „bardziej odpowiedzialnie lub bardziej wnikliwie odnieść się do kwestii wydania pozwolenia na pokazy takiego spornego filmu", Pieskow powiedział: „Ja, szczerze mówiąc, nie wiem, co to za film. Ministerstwo Kultury zawsze nadzwyczaj odpowiedzialnie podchodzi do sprawy wydawania pozwoleń, nigdy nie przejawiało powierzchowności w tym temacie".