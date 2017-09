Media o konflikcie w rządzie Wielkiej Brytanii

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson «nie może pogodzić się» z planami premier Theresy May dotyczącymi wystąpienia państwa z UE.

Prawdopodobnie poda się do dymisji przed weekendem — pisze The Telegraph, powołując się na źródła.

Jak poinformowali dziennik bliscy przyjaciele dyplomaty, Johnson uważa, że Wielka Brytania nie powinna nic płacić za dostęp do europejskiego rynku po Brexicie, co rozmija się ze stanowiskiem May. Według nich «nie pozostaje mu nic innego», jak tylko ustąpić z urzędu, jeśli premier postawi na swoim. Jednocześnie sam Johnson w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku nie potwierdził tej informacji — podkreśla gazeta.