Poroszenko wezwał do jak najszybszego wysłania sił pokojowych do Donbasu

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał ONZ do jak najszybszego rozmieszczenia sił pokojowych w Donbasie.

Jednocześnie skrytykował rosyjską inicjatywę w sprawie sił pokojowych, aczkolwiek twierdząco odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy kompromis w tej kwestii jest możliwy.

Jak poinformował wiceszef MSZ Rosji Giennadij Gatiłow, propozycja Moskwy nadal leży «na biurku». Szef MSZ Siergiej Ławrow z kolei nazwał «abstrakcją» odrzucenie przez Ukrainę zaproponowanego przez Moskwę projektu rezolucji o siłach pokojowych w Donbasie.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Służby specjalne USA pomogły terrorystom w ofensywie na syryjską armię

Przemawiając na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym operacjom pokojowym, Poroszenko wezwał światową organizację do jak najszybszego wysłania sił pokojowych do Donbasu. Według niego Ukraina jest gotowa konstruktywnie uczestniczyć w procesie wymiany zdań na ten temat. «Droga do efektywnej działalności na rzecz pokoju i uregulowania sytuacji przebiega przez bezwarunkowe wycofanie z Ukrainy całego zagranicznego personelu wojskowego, najemników, broni i środków» — podkreślił.

Przywódca Ukrainy kładzie nacisk na pobycie sił pokojowych ONZ «na całym terytorium państwa okupowanego przez Rosję». Według niego uregulowanie sytuacji w Donbasie jest niemożliwe «bez wycofania rosyjskich wojsk» z tego regionu.

Prezydent Ukrainy także wezwał sekretarza generalnego ONZ do wysłania misji technicznej w celu zbadania sytuacji w Donbasie dla przygotowania rozmieszczenia misji pokojowej.

© Sputnik. Maksim Blinov Ukraina planuje stworzyć w Donbasie nowy zarząd regionalny

«W oparciu o wnioski analityczne tej misji mają zostać opracowane warianty obecności ONZ w Donbasie — politycznej i innej. Trzeba je wypracować w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oczekujemy, że taka misja oceni sytuację» — oznajmił Poroszenko podczas wystąpienia na ministerialnym posiedzeniu na temat działalności pokojowej Rady Bezpieczeństwa.