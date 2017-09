MSZ Rosji: KRLD zaprzepaszcza światowe wysiłki eliminacji broni jądrowej

„Realizowane w dalszym ciągu próby jądrowe KRLD, w tym także ostatnia próba rakietowa z września, zaprzepaszczają wysiłki naszych krajów podejmowane w celu jak najszybszego wprowadzenia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową . Zdecydowanie potępiamy te działania Pjongjangu" — czytamy w dokumecie, opublikowanym na oficjalnej stronie MSZ Rosji.

Rosyjska delegacja podkreśliła także konieczność powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek kroków prowadzących do dalszej eskalacji napięcia w regionie Azji Północno-Wschodniej.

„Apelujemy do stron, by powróciły do dialogu i negocjacji — które są jedyną drogą kompleksowego uregulowania problemów Półwyspu Koreańskiego, także problemu jądrowego. Rosja jest gotowa na podjęcie wspólnych wysiłków w tej sprawie, także w ramach realizacji rosyjsko-chińskiej inicjatywy ws. pokojowego uregulowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim, przedstawionej we wspólnym oświadczeniu MSZ Rosji i MSZ Chin i rozpowszechnionej w Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową (CTBTO).