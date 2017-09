Ławrow o stanowisku Rosji w najbardziej aktualnych kwestiach

Co proponuje Moskwa, aby rozwiązać najbardziej palące problemy, a z czym się nie zgadza? Tym zagadnieniom było poświęcone wystąpienie rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Dyplomata przedstawił stanowisko Rosji w kwestiach północnokoreańskiej i ukraińskiej, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Powiedział też co, a ściślej mówiąc, kto przeszkadza współpracy z innymi graczami na arenie międzynarodowej.

Minister przypomniał, że całkiem niedawno w ONZ przyjęto rezolucję potępiającą ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennych państw. Presję z zewnątrz, zmianę władzy w wyniku zamachu stanu uznano za niedopuszczalne. Wówczas wśród państw, które nie przyjęły rezolucji, znalazły się takie, które chcą urządzać świat na swoją modłę. Ławrow nie wymienił Amerykanów, ale było jasne, o kim mówi.

— Niestety, w arsenale wielu zachodnich państw coraz częściej bierze górę nie dyplomacja, a brutalna presja. Wprowadzanie jednostronnych sankcji ponad te, które nałożyła Rada Bezpieczeństwa ONZ, jest nielegalne i podważa kolektywny charakter wysiłków międzynarodowych – podkreślił Siergiej Ławrow.

Minister wypowiedział się też na temat nowych sankcji wobec Korei Północnej, jako dodatku do ostrych ograniczeń Rady Bezpieczeństwa z ubiegłego tygodnia. Te jednostronne działania już potępili inni uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego.

— Próby ignorowania opinii innych, uciekania się do dyktatu i ultimatum, stosowania siły z pominięciem Karty Narodów Zjednoczonych nigdy nie prowadziły do niczego dobrego. Fala międzynarodowego terroryzmu, wiele milionów uchodźców, bezprecedensowa fala nielegalnych imigrantów pod wieloma względami wyrastają z podejmowanych w ostatnich latach awantur zmierzających do zastąpienia „niepożądanych reżimów” – podkreślił szef rosyjskiej dyplomacji.

Minister mówił też o militaryzacji przestrzeni informacyjnej. Apelował o odpowiedzialne zachowanie w sferze informacyjnej. Rosja przygotowała projekt uniwersalnej konwencji o przeciwdziałaniu przestępczości cybernetycznej, w tym hakerom, i może przystąpić do rozmów nawet teraz. Według jego słów przez ostatnie ćwierćwiecze Rosja „uczciwie przeszła swój odcinek drogi zmierzający do likwidacji spuścizny zimnej wojny”, choć dotąd nikt nie wyszedł jej naprzeciw.

— Zachód budował swoją politykę w oparciu o zasadę „Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam”, wkraczając na drogę bezwzględnego rozszerzenia NATO na Wschód, prowokując niestabilność w przestrzeni postradzieckiej i podsycając antyrosyjskie nastroje. Właśnie w takiej polityce tkwią korzenie przeciągającego się konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy – podkreślił minister spraw zagranicznych Rosji.

Jak dodał, Kijów wymyśla nowe wybiegi, aby przeciągnąć realizację porozumień mińskich. Ale Rosja próbuje znaleźć wyjście. Prezydent Putin wystąpił z inicjatywą powołania do życia Misji ONZ w Donbasie. Rosję niepokoją też silne nastroje neonazistowskie i rewizjonistyczne. Te tematy też zostaną poruszone przez Moskwę na arenie międzynarodowej.

— Bluźnierstwem jest zasłanianie się troską o wolność słowa, przytakiwanie radykalnym ruchom, które głoszą ideologię neonazistowską, domagają się gloryfikacji faszystów i ich popleczników. W cywilizowanej Europie dopuszcza się demontaż pomników wyzwolicieli kontynentu, bohaterów II wojny światowej, zwycięstwo w której jest fundamentem Narodów Zjednoczonych – podkreślił Ławrow.

Na koniec minister zacytował rzymskiego filozofa Senekę: „Urodziliśmy się, aby żyć razem”. Jak zaznaczył, ta idea zainspirowała ojców założycieli ONZ. Kieruje się nią również Rosja.