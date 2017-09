Premier Gruzji oskarżył Rosję o „politykę aneksji”

© AP Photo/ Julie Jacobson Tillerson: Rosja narusza zobowiązania dotyczące nierozprzestrzeniania broni

Jak dodał, Rosja aktywizowała w tym roku swoją politykę w tym względzie.

Jako przykład premier podał podpisanie przez Rosję wielu umów z Abchazją i Osetią Południową, co – jego zdaniem – prowadzi do „militaryzacji okupowanych regionów” oraz do tego, że wojskowe, polityczne, gospodarcze i socjalne sfery w Abchazji i Osetii Południowej faktycznie stapiają się z rosyjskimi.

Kwirikaszwili wspomniał też o procesie „borderyzacji”, podkreślając, że uniemożliwia on zamieszkującym na „okupowanych terytoriach” Gruzinom uczenia się w ich języku ojczystym oraz mieszkańcom Osetii Południowej i Abchazji korzystania z gruzińskiej pomocy lekarskiej.

Premier zapewnił, że jego kraj zamierza kontynuować politykę pokojowego uregulowania konfliktu z Rosją bez użycia siły do rozwiązania kwestii „okupowanych terytoriów”.

— Twardo postanowiliśmy dać możliwość współobywatelom, którzy mieszkają po drugiej stronie linii okupacyjnej, skorzystania z agendy europejskiej Gruzji – powiedział Kwirikaszwili. Jak podkreślił, Rosja nie tylko nie wywiązuje się ze swoich międzynarodowych zobowiązań, ale i nie zobowiązała się do nieużycia siły, jak ma to miejsce w przypadku Gruzji.