Korespondenci Sputnik Deutschland postanowili „podstępnie wpłynąć” na wybory w Niemczech, przychodząc do jednego z lokali wyborczych z wódką i czapką uszanką.

W opublikowanym na YouTube żartobliwym nagraniu „Exclusive: rosyjscy agenci wpływają na wybory do Bundestagu” dziennikarze uprzejmie pytają lokalnych mieszkańców, czy można na nich wpłynąć.

Większość mówi „niestety nie”, uśmiechając się lub po prostu przechodzą.

Niektórzy zatrzymują się i godzą się, aby napić się „wódki". Na takich ludzi korespondenci Sputnik Deutschland starali się „wpływać” z pomocą wezwania do głosowania „zgodnie z sumieniem”. „Dobry pomysł” — wspierali ich obywatele.

W artykule pod nagraniem czytamy również, że Sputnik pozostawia swoim czytelnikom prawo do zdecydowania samemu, na ile przekonującymi i poważnymi dowodami rosyjskiej ingerencji jest to, co widzieli na nagraniu.

© AP Photo/ Alik Keplicz Kaczyński: Niemcy nie odmówią Polsce wypłaty reparacji

Przed wyborami w Niemczech zachodnie media opublikowały materiały, w których wyraziły obawy dotyczące ewentualnej rosyjskiej ingerencji w wybory w Niemczech. Niektórzy natomiast wręcz przeciwnie uznali brak jakichkolwiek oznak ingerencji jako powód do zaniepokojenia.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Niemcy po wyborach czeka „Jamajka"

W szczególności gazeta The Washington Post opublikowała artykuł, którego autor skarżył się na to, że „kremlowskie boty” zachowują się „podejrzanie cicho”.

Już po wyborach niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung opublikowała materiał o tym, że wielu obawiało się „hakerów Putina”, ale alarm okazał się fałszywy.