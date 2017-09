Wątpliwe zwycięstwo: czy szykuje się alternatywa dla Angeli Merkel?

Unia CDU/CSU kanclerz Niemiec Angeli Merkel zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w wyborach do Bundestagu.

Eksperci jednak straszą, że wyniki wyborów mogą zmienić układ polityczny, który ukształtował się po 1949 roku. Dlaczego?

Marzenie i rzeczywistość zazwyczaj łączy cieniutka nić niepowodzenia… O to mówię? Owszem, o wyborach do Bundestagu. Unia CSU/CDU Angeli Merkel zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w niedzielnych wyborach, zdobywając 33% głosów. Jednocześnie obserwatorzy podkreślają, że zwycięstwo Merkel nie jest aż tak oczywiste, jak się zapowiadało. CSU, stojące u steru władzy od samego założenia RFN, wygrała wybory z najniższym wynikiem w całej historii. Drugie miejsce zajęła SPD Martina Schulza z 20,5% głosów.

Eksperci straszą nawet, że wyniki wyborów do Bundestagu zagrażają istniejącemu po 1949 roku systemowi Niemiec. I to wszystko z powodu Alternatywy dla Niemiec! Ta partia zajęła trzecie miejsce w wyścigu wyborczym, zdobywając ponad 12,5% głosów. Berlin tego się spodziewał… I się tego bał. Jeszcze przed wyborami minister spraw zagranicznych, socjaldemokrata Sigmar Gabriel, zdając sobie sprawę z tego, że Alternatywa dostanie się do parlamentu, mówił: «Po raz pierwszy po II wojnie światowej w Bundestagu znów zasiądą prawdziwi naziści». Zresztą o nazistach — ta wypowiedź jest przede wszystkim przeznaczona dla zachodniej liberalnej społeczności i własnego elektoratu. Tak jakby zastraszył…

Alternative für Deutschland jest jednak bardzo daleko do Deutschland über alles…

Przypomnę, że Alternatywa dla Niemiec powstała całkiem niedawno — w lutym 2013 roku. Opowiada się za wystąpieniem ze strefy euro (w pewnych okolicznościach), nie chce finansować Grecji wolno staczającej się w kredytową przepaść. Opowiada się przeciwko islamizacji niemieckiego społeczeństwa i polityki migracyjnej Merkel. Niektórzy w partii sugerują nawet, że trzeba ograniczyć napływ imigrantów: przecież nigdy nie zintegrują się w niemieckim społeczeństwie.

Natomiast przyczyna aktywnego ataku na Alternatywę dla Niemiec ze strony oponentów z CDU/CSU jest zrozumiała. Po prostu młoda partia ma ten sam elektorat, co olbrzymowie polityczni.

Tylko Alternatywa jest nieco bardziej prawicowa. Nieco świętsza, że tak powiem, od papieża. Natomiast w innych aspektach wszystko jest to samo. Zwykła Alternatywa, jakich w Europie jest pod dostatkiem, w tym w sąsiedniej Austrii czy Holandii. A więc pokaźny sukces Alternatywy dla Niemiec jest zrozumiały.

© Sputnik. Jewgienija Nowożenina ONZ oskarżyła Rosję o tortury na Krymie

Liczba posłów XIX kadencji Bundestagu wzrośnie z 631 do 709 deputowanych. CDU/CSU Angeli Merkel i SPD Martina Schulza po pyrrusowym zwycięstwie w wyborach mimo wszystko stworzą największe frakcje. CDU/CSU otrzyma 246 mandatów wobec poprzednich 311. SPD — 153, o 40 mniej niż ostatnio. Alternatywa dla Niemiec stworzy trzecią pod względem liczebności frakcję — ma 94 mandaty. Poza tym 5-procentowy próg pokonała Wolna Partia Demokratyczna (80 miejsc) oraz frakcje Lewicy (69) i Zielonych (67).

Po raz pierwszy w Niemczech powstanie trzypartyjny rząd: CSU/CDU, Zieleni i Wolni Demokraci — czarno-zielono-żółta koalicja «Jamajka». Jamajka dlatego, że partyjne kolory członków koalicji odpowiadają kolorom flagi tego państwa. Angela Merkel zachowa fotel kanclerski, ale będą to dla niej najtrudniejsze rozmowy koalicyjne — twierdzą eksperci. Poza tym będzie musiała cały czas wykręcać się i dostosowywać…

Tymczasem nieszczęście, jak wiadomo, nie przychodzi samo. Oto kolejny problem dla pani kanclerz. Niemieckie środowiska polityczne dyskutują nad takim scenariuszem: Merkel znów zostanie kanclerzem, ale ustąpi z urzędu przedwcześnie. Jej miejsce zajmie na razie anonimowy, ponoć alternatywny polityk.

© Sputnik. Igor Zarembo Powyborcza konferencja prasowa partii Zielonych

SPD Schulza już oznajmiła, że przejdzie do opozycji. Usunie się w cień. I zapadnie w sen olbrzyma. Natomiast młoda Alternatywa ani myśli o spaniu, wręcz odwrotnie — jest pełna sił i inspiracji. I jest zaangażowana w twórcze poszukiwania. Wiceprzewodniczący partii Alexander Gauland już oznajmił, że zamierza «polować» na nowy rząd federalny. Czy nie ma przypadkiem na myśli Angeli Merkel? Udanego polowania, panie Gaulandzie!