Minus ponad 50 miejsc w Bundestagu i najgorszy wynik w historii. Niemcy po wyborach parlamentarnych: Angela Merkel zachowała fotel kanclerski, będzie to jej czwarta kadencja. Jej partia odniosła zwycięstwo, lecz liczby pozostawiają wiele do życzenia. Alternatywa dla Niemiec zgarnęła wszystko, czego nie doliczyły się główne partie — blok Merkel i ich tradycyjne rywale SPD. Ma prawie 13% głosów.

«Oczywiście, przed nami poważne wyzwanie — przyjście Alternatywy dla Niemiec do Bundestagu. Przeprowadzimy szczegółową analizę, ponieważ zamierzamy odbić wyborców AfD, rozwiązując problemy, łagodząc ich niepokoje i obawy, ale przede wszystkim — dzięki dobrej polityce» — oznajmiła Angela Merkel. Docent Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» Dmitrij Oficerow-Bielski w wywiadzie dla Sputnika skomentował wyniki wyborów:

«Niemcy są zmęczeni Angelą Merkel. Są zmęczeni powtarzającymi się twarzami i starymi tworzącymi system partiami — socjalistami i CDU/CSU. Jeśli popatrzymy na łączną liczbę zdobytych przez nich głosów, zauważymy znaczne straty. Alternatywa dla Niemiec zabrała głosy, przede wszystkim CDU. Poza tym Alternatywa dla Niemiec zaczęła zgarniać głosy lewicy — gdzieś pół miliona głosów. Czyli linia podziału między prawicą i lewicą dotyczy nie tylko kwestii imigrantów. Oczywiście, jest bardzo ważna, ale wcale nie jedyna. Lewica bez problemów może przejść na stronę prawicy. Rosję w najbliższym czasie czeka ciąg dalszy niełatwych stosunków z Niemcami. Powinniśmy jednak doceniać to, że reprezentacja partii nastawionych nie na pozytywne, ale przynajmniej rozsądne stosunki z Rosją w Bundestagu wzrosła. Daje to nadzieję na pozytywne zmiany» — podkreślił Dmitrij Oficerow-Bielski.

AfD zdobyła około 100 foteli w parlamencie. Jest to trzecie miejsce. Teraz konserwatywna partia eurosceptyków postara się przedostać do wszystkich komisji parlamentarnych. Jej taktyka polega na prowokacji.

Na celowniku jest Angela Merkel. Gauland zamierza domagać się śledztwa: czy kanclerz złamała prawo, otwierając granice dla imigrantów w 2015 roku. Dodajmy, że właśnie po tej decyzji Merkel najwięcej wyborców uciekło od Chrześcijańskich Demokratów do AfD. Merkel dotarła na metę osłabiona. Jej partia ma najgorszy wynik od 1949 roku. Jak wcześniej teraz już nie będzie. W pierwszej kolejności chodzi o duet z socjaldemokratami.

«Uważam, że pani Merkel ponosi dużą odpowiedzialność, dlatego 9 lub 8% głosów stracono z jej winy» — oznajmił lider SPD Martin Schulz.

SPD przechodzą do opozycji także z najgorszym wynikiem w całej powojennej historii partii. Obecnie główne zadanie Merkel polega na sformowaniu rządu. Jedyną możliwą kombinacją w tej chwili jest tak zwana «Jamajka» — koalicja czarnych (CDU), żółtych (Wolni Demokraci) i Zielonych. Lider Wolnych Demokratów oświadczył, że jego partia jest gotowa do rozmów, ale jeśli się nie powiodą, też może przejść do opozycji. Sojusznik Merkel, szef Chrześcijańskich Demokratów Bawarii Horst Seehofer zamierza natychmiast ubiegać się o sympatie konserwatystów. Oznacza to kolejne zaostrzenie polityki migracyjnej. Jest to czynnik drażniący dla Zielonych. Można wspomnieć także o tym, że CDU przez wiele lat w swoich kampaniach wyborczych wyśmiewała partię ekologów. Wspomnijmy chociażby ich reklamę agitacyjną «Zielony i… głupi». I oto teraz trzeba usiąść na sznurek, by się dogadać.

«Moim zdaniem Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie i Zieloni nie będą w stanie stworzyć efektywnego rządu. Pokłócą się już po kilku miesiącach, wówczas będzie dyskutowana inna opcja, o której już się mówi. Wybory przedterminowe. Niemcy zostaną wysłani do urn wyborczych być może w przyszłym roku, by wybrać kolejny rząd» — uważa politolog Aleksander Rahr.

Zresztą Merkel ma nadzieję, że sformuje rząd przed Bożym Narodzeniem, czyli przed 25 grudnia. Na ile jest to realistyczne? Na razie nikt nie ma odpowiedzi na to pytanie. Tymczasem niemieckie gazety nie skąpią głośnych nagłówków nawiązujących do braku wyboru i strat historycznych.