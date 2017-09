MSZ Rosji o amerykańskiej polityce wobec KRLD: to droga donikąd

«Sankcje nie są panaceum, to, że nasi amerykańscy partnerzy jednoznacznie stawiają wyłącznie na metody polegające na presji , przede wszystkim na sankcje, rzeczywiście jest drogą donikąd. Oznacza to, że potwierdzają własną słabość» — powiedział Uljanow podczas konferencji prasowej w MAI Rossiya Segodnya. Jednocześnie dyplomata podkreślił, że problem KRLD nie ma wojskowego rozwiązania, konflikt doprowadzi do katastrofy.

«Wychodzimy z założenia, że ten konflikt nie ma wojskowego rozwiązania, ponieważ wiąże się to z katastrofalnymi skutkami nie tylko dla Korei Południowej, ale również dla całego regionu» — powiedział Uljanow.

Wcześniej rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oznajmił, że zdaniem Moskwy uregulowanie polityczno-dyplomatyczne sytuacji wokół KRLD nie ma alternatyw, ponieważ inne rozwiązanie konfliktu może mieć katastrofalne skutki.