Katalonia: Unia Europejska „wypięła się" na nas

Powodem jest zamiar przeprowadzenia w Katalonii referendum w sprawie niepodległości.

«Są odważni, gdy chodzi o państwa, co do których nie mają żadnych kompetencji, lecz jestem obywatelem Europy, gdzie są, kiedy tak ich potrzebujemy?» — cytuje polityka Associated Press. Podkreślił, że w przypadku przeprowadzenia referendum naród Katalonii otrzyma prawo do «bycia usłyszanym». Wcześniej przywódca Katalonii mówił, że w sytuacji z referendum kompromis jest niemożliwy.

Także na rozkaz Sądu Najwyższego Katalonii gwardia cywilna Hiszpanii zablokowała ponad 140 stron popierających referendum w sprawie niepodległości regionu.