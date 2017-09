Deputowany Rady Najwyższej, były lider zakazanej w Rosji ekstremistycznej organizacji „Prawy Sektor” Dmitrij Jarosz powiedział, że realizacja porozumień z Mińska doprowadzi do rozpadu Ukrainy. Powiedział o tym w wywiadzie dla portalu „Apostrof”.

„Obawiam się, że brak zdecydowania, miękkość naszych przywódców politycznych może doprowadzić np. do wdrożenia porozumień mińskich. Jest to jedno z największych zagrożeń dla istnienia państwa, oprócz wojny, oprócz bezpośrednich działań wojennych. Wykonanie wszystkiego, co przewidziano w porozumieniach z Mińska, wszystkie te specjalne statusy i tak dalej — oznacza podłożenie miny, która rozsadzi państwo” — powiedział Jarosz.

7 września prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podczas swojego wystąpienia w Radzie Najwyższej wymienił warunki utraty przez Ukrainę państwowości. Wśród zagrożeń wymienił brak reform, opór różnych grup wpływu, skorumpowaną biurokrację i oligarchię, a także populistycznych polityków.

W czerwcu szefowa frakcji partii „Batkiwszczyna” w Radzie Julia Tymoszenko oświadczyła, że Ukraina może przestać istnieć do 2019 roku, jeśli w kraju nie odbędą się wcześniejsze wybory parlamentarne i prezydenckie. Dodała, że ​​przyczyną upadku mogą być „antyludzkie” reformy emerytalna i medyczna, a także próby legitymizacji sprzedaży gruntów rolnych.

Porozumienia z Mińska w lutym 2015 roku podpisali członkowie „normandzkiej czwórki” (przywódcy Rosji, Francji, Niemiec i Ukrainy). W dokumencie w szczególności mowa o zawieszeniu broni, o wycofaniu ciężkiej broni, przeprowadzeniu wyborów w Donbasie oraz o prawnym umocnieniu specjalnego statusu regionu. Jednak Kijów pod każdym pretekstem odmawia wypełnienia politycznej części porozumień.