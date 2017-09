Nowi członkowie Unii Europejskiej. Kto i kiedy?

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że oczekuje rozszerzenia Unii Europejskiej w latach od 2019 do 2024 po tym, jak UE opuści Wielka Brytania.

„(Unia Europejska będzie składać się) z 27 krajów do końca marca 2019 roku i z ponad 27 w ciągu kolejnych pięciu lat, od 2019 do 2024 roku” — powiedział szef Komisji Europejskiej dziennikarzom przed nieformalnym szczytem UE w Tallinie w odpowiedzi na uwagę dziennikarza, że Unia Europejska będzie składać się z 27 państw. Wystąpienie szefa Komisji Europejskiej było transmitowane przez służby Komisji.

© AP Photo/ Yves Logghe Islandia nie będzie wznawiać rozmów ws. wstąpienia do UE

Wielka Brytania będzie musiała opuścić UE 29 marca 2019 roku — dokładnie po dwóch latach od rozpoczęcia procedury Brexitu, za którym Brytyjczycy zagłosowali w referendum 23 czerwca 2016 roku.

Wcześniej Juncker wielokrotnie mówił, że rozszerzenie UE w czasie jego przewodnictwa, które upływa w 2019 roku, nie nastąpi. Z kolei w czerwcu 2017 roku komisarz europejski ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn powiedział, że rozszerzenie Unii Europejskiej o jedno lub kilka krajów Bałkanów Zachodnich może nastąpić za Komisji Europejskiej nowego składu.

Oficjalnymi kandydatami do wstąpienia do Unii Europejskiej na chwilę obecną są Albania (od 2014 roku), Macedonia (od 2005 roku), Czarnogóra (2010 rok), Serbia (od 2012 roku) i Turcja (od 1999 roku). Przy czym negocjacje o przystąpieniu do UE zostały zainicjowane z trzema z nich: z Turcją (w 2005 roku), Czarnogórą (w 2012 roku) i Serbią (w 2014 roku).