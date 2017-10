Referendum w Katalonii. Kolejki przed lokalami wyborczymi

Przed lokalami wyborczymi w Katalonii od wczesnych godzin rannych formują się kolejki chętnych do oddania głosu w referendum niepodległościowym. Lokale mają być czynne od godz. 9:00.

Istnieją jednak obawy, że władze centralne nie dopuszczą do otwarcia wielu z nich.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w sobotę, że zamknięto większość budynków publicznych, które miały służyć jako lokale do głosowania.

Z kolei szef MSZ Hiszpanii Alfonso Dastis w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News wyraził przekonania, że w Katalonii nie odbędzie się prawdziwe referendum, gdyż brak na to środków. — Nie ma lokali do głosowania, nie ma kart do głosowania. Nie ma władz, aby sprawdziły autentyczność wyników — powiedział.

Pytanie, na które Katalończycy chcą odpowiedzieć w referendum brzmi: „Czy chcesz, aby Katalonia została niepodległym państwem w formie republiki?".