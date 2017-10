„Amerykańskie jastrzębie kontynuują wojnę z Rosją”

Członek Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Siergiej Żelezniak skomentował wtargnięcie do rosyjskiego konsulatu w USA.

© REUTERS/ Beck Diefenbach USA zajęły wszystkie obiekty dyplomatyczne Rosji w San Francisco

Wtargnięcie do konsulatu Federacji Rosyjskiej w San Francisco jest rażącym naruszeniem norm prawa międzynarodowego, dyskredytuje służbę dyplomatyczną USA i nie przyczynia się normalizacji amerykańsko-rosyjskich stosunków, powiedział Żelezniak.

Wcześniej MSZ Rosji wydało oświadczenie, w którym zaznacza, że „zajęto wszystkie pomieszczenia Konsulatu Generalnego Rosji w San Francisco”.

„Nazwane w Departamencie Stanu USA «obchodem» wtargnięcie do zamkniętego na żądanie amerykańskiej strony konsulatu Rosji w San Francisco jest bezpośrednim atakiem na własność naszego kraju, rażącym naruszeniem norm prawa międzynarodowego i zasad dyplomatycznych” — powiedział RIA Novosti Żelezniak.

© Sputnik. Maksim Blinov Rewizja w rosyjskim konsulacie w San Francisco

Zaznaczył, że popiera stanowczy protest rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wyraził przekonanie, że parlamentarzyści z różnych krajów nie pozostawią bez uwagi tych kryminalnych działań władz USA.

Poprzez swoje działania amerykańskie jastrzębie kontynuują dyplomatyczną wojnę z Rosją. Nielegalne wtargnięcie do pomieszczeń rosyjskiego konsulatu jest demonstracyjnym przestępstwem przeciwko suwerennej własności, którą w słowach tak respektują USA, kiedy chodzi o ich samych. Dowody, które próbują zaprezentować amerykańskie władze w celu uzasadnienia swoich działań w stosunku do rosyjskiego mienia dyplomatycznego, wyglądają śmiesznie — podkreślił parlamentarzysta.

Żelezniak podkreślił, że takie kroki dyskredytują amerykańską służbę dyplomatyczną i nie przyczyniają się normalizacji dwustronnych stosunków między obydwoma krajami. „Jeśli nielegalne wtargnięcie do rosyjskiego mienia dyplomatycznego to wszystko, do czego zdolny jest amerykański system egzekwowania prawa na tle swojej bezradności wobec realnych masowych zbrodni i okrucieństw mających miejsce w Stanach Zjednoczonych, można tylko współczuć Amerykanom” — stwierdził.