Na początku września Departament Sprawiedliwości zobowiązał agencję obsługującą telewizję RT America w USA, włącznie z jej bieżącą działalnością i produkcją telewizyjną, do zarejestrowania się jako zagraniczny agent. Dokument pojawił się w świetle dyskusji nad projektem ustawy zgłoszonym do Izby Reprezentantów USA dotyczącym zmiany wymogów rejestracji zagranicznych agentów . Projekt przewiduje udzielenie Departamentowi Sprawiedliwości dodatkowych pełnomocnictw, pozwalając na ustalanie i ściganie sądowe organizacji, które próbują «nielegalnie» wpłynąć na procesy polityczne w USA.

Maria Zacharowa wyjaśniła, że jeśli presja na RT w USA nie ustanie, to «telewizja Russia Today będzie musiała prawie codziennie udostępniać wszystkie dane osobowe pracowników, całą informację o wszystkich kontaktach oraz skrypty programów. Czyli zadanie całego systemu będzie polegało nie na produkcji informacji, tylko na spełnianiu wymogów amerykańskich służb specjalnych».

Ludzie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli tworzą warunki, w których dziennikarzom fizycznie będzie grozić niebezpieczeństwo, w których będą odczuwać zagrożenie dla swojej działalności, to oczywiście nastąpi odpowiednia reakcja. To nie nasz wybór — oznajmiła Zacharowa.

Wcześniej redaktorka naczelna RT Margarita Simonian poinformowała, że presja amerykańskich władz może doprowadzić do wycofania się telewizji z kraju.

Politolog, dziennikarz Jurij Swietow w wywiadzie dla radia Sputnik powiedział o tym, dlaczego amerykańskim władzom nie podobają się rosyjskie media.

Пресс-служба президента Украины USA szczycą się pomocą dla Ukrainy

«Rosyjskie media nadające na państwa zagraniczne stanowią alternatywny punkt widzenia na procesy zachodzące na świecie. Ile by amerykańskie władze nie powtarzały, że USA są najbardziej demokratycznym państwem, chcą, by naród amerykański podzielał ich stanowisko. Jeśli te władze nazywają prezydenta Syrii Baszara Asada dyktatorem, którego trzeba niezwłocznie obalić, to alternatywny pogląd rosyjskich mediów polegający na tym, że o losach Asada powinien decydować naród syryjski, nie jest mile widziany. Przedstawiamy inny punkt widzenia również na to, co się tyczy sytuacji na Ukrainie i w KRLD, wychodząc z założenia, że problemy trzeba rozwiązywać pokojowymi środkami. Amerykańskie władze uważają, że trzeba wrócić do «praktyki kija». Amerykanie, tak samo jak w przypadku z dyplomatami, doprowadzają do impasu, by wymiana między państwami była coraz mniejsza. Jeśli również tu pojawią się przeszkody, żelazna kurtyna stanie się rzeczywistością».

Podobny punkt widzenia w wywiadzie dla RT wyraził były członek Izby Reprezentantów Kongresu USA Ron Paul. Amerykańskie władze chcą zmusić alternatywne media do milczenia — powiedział.

© REUTERS/ Beck Diefenbach USA zajęły wszystkie obiekty dyplomatyczne Rosji w San Francisco

«Kiedy imperia czują się zagrożone, starają się przejąć kontrolę nad całą informacją. Jest to zakrojony na dużą skalę problem, nigdzie nie zniknie, jednak zwykli Amerykanie niewiele o nim wiedzą. Są zaznajomione jedynie z politycznym aspektem sprawy » — powiedział Paul. Według niego narusza to gwarantowane przez Konstytucję prawo do wolności słowa. Paul podkreślił, że Radio Swoboda było pomyślane jako narzędzie wpływu, w takiej postaci istnieje do tej pory. USA mają sporo podobnych programów, CIA wielokrotnie ingerowało w przebieg wyborów za granicą.

Nie widzę realnych podstaw do tego, co się dzieje w Ameryce. Moim zdaniem strona, która przegrała w wyborach, po prostu obraziła się i urządziła polowanie na czarownice. Najwyższy czas, byśmy zastanowili się: czy nasz rząd nie ingerował w sprawy państw obcych? Niestety skala tej ingerencji jest bardzo duża — podsumował były kongresmen.