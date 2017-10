Korea Północna grozi Japonii «chmurami nuklearnymi»

Oświadczenie o takiej treści opublikowała Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA).

«Presja Japonii na KRLD zaostrzająca napięcie na Półwyspie Koreańskim jest aktem samodestrukcji, który popycha chmury nuklearne w kierunku japońskich wysp» — czytamy w komunikacie.

Podkreśla się, że «nikt nie wie, kiedy wybuchowa sytuacja zamieni się w wojnę jądrową». Przy czym KCNA ostrzega, że jeśli rozpocznie się, to błyskawicznie wybuchnie w Japonii. Wcześniej premier Japonii Shinzo Abe występując na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wezwał do pozbawienia KRLD technologii niezbędnych do rozwoju programu rakietowego i jądrowego.