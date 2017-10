Węgierski rząd pod płaszczykiem sondażu narodowego rozpowszechnia ulotki demaskujące spisek międzynarodowy pod hasłem «plan Sorosa» - podaje brytyjska gazeta The Times.

W ulotkach czytamy, że zgodnie z planem miliardera UE planuje przenieść imigrantów z Europy Zachodniej do Wschodniej i zażądać od każdego państwa unijnego wpłacenia dużej składki na obowiązkową pomoc imigrantom. Węgierski rząd oskarżył żydowskiego miliardera George'a Sorosa o zmowę z Brukselą mającą na celu «relokację co najmniej miliona imigrantów na terytorium UE, włącznie z Węgrami» — pisze brytyjska gazeta The Times.

Pod płaszczykiem sondażu Konsultacje Narodowe 2017 na Węgrzech jest rozpowszechniana ulotka demaskująca próbę zalania Europy imigrantami. Ten spisek w ulotce jest nazywany «planem Sorosa» — czytamy w artykule. W tekście komunikatu czytamy, że UE zgodnie z planem opracowanym przez George'a Sorosa chce zażądać, by «każde państwo unijne wpłaciło 9 mln forintów (25400 funtów sterlingów) w charakterze obowiązkowej pomocy państwowej dla każdego imigranta».

Ponadto ulotka informuje, że w ramach planu Sorosa Bruksela jest zobowiązana do relokacji imigrantów z Europy Zachodniej do państw Europy Wschodniej. Węgry również powinny wziąć udział w tym procesie. «Cel planu Sorosa polega na zmniejszeniu znaczenia języka i kultury państw europejskich w celu przyspieszenia integracji nielegalnych imigrantów» — czytamy w ulotce. Premier Węgier Viktor Orban nazywa miliardera swoim «osobistym celem» w walce z UE o politykę wobec uchodźców i krytykuje Sorosa w ramach kampanii na rzecz jego partii rządzącej, która może zostać wybrana na trzecią kadencję — podkreśla gazeta.

Niedawno Orban wzywał Węgrów do wzięcia udziału w sondażu i wypowiedzenia się w sprawie planu Sorosa. Według niego w ten sposób ludzie pomogą ochronić Węgry przed migracją. W artykule jest napisane, że kampania Orbana łączy skierowany przeciwko imigrantom eurosceptycyzm i oskarżenia o spisek międzynarodowy pod kierownictwem żydowskiego finansisty. W państwie z antysemicką przeszłością i obecną silną prawicą wywołuje to nieprzyjemne echa.

Tego lata Soros, mający podwójne obywatelstwo, USA i Węgier, odpowiedział na ataki pod jego adresem i billboard z jego śmiejącą się twarzą i napisem «Nie pozwólmy Sorosowi, by śmiał się jako ostatni». Miliarder oznajmił, że martwi go wykorzystywanie przez węgierski rząd antysemickich obrazów w ramach celowej dezinformującej kampanii. Sam Soros jest Żydem, który urodził się na Węgrzech i wydał znaczną część swojego majątku na finansowanie grup demokratycznych i broniących praw człowieka — pisze The Times. Jego Instytut Społeczeństwa Otwartego wyśmiał «plan Sorosa» jako bezpodstawną fantazję.

Jednocześnie Victor Obran jest najsłynniejszym w Europie przeciwnikiem brukselskich kwot migrantów — podkreśla autor artykułu. Premier Węgier również krytykował UE za to, że nie była w stanie powstrzymać nielegalnej imigracji uchodźców do Europy. Węgry zaskarżyły decyzje Komisji Europejskiej w sprawie ich obowiązku przyjmowania uchodźców według kwot, natomiast decyzję unijnego sądu, który potwierdził zgodność z prawem europejskiej polityki w tej kwestii, nazwały «aktem gwałtu politycznego» — przypomina The Times.