Ławrow wie, kto jest winny pogorszenia stosunków rosyjsko-amerykańskich

«Nadzieja na wyjście współpracy z obecnego sztucznie stworzonego impasu istnieje, lecz przyszłość stosunków zależy nie tylko od nas, ale również od strony amerykańskiej» — powiedział w wywiadzie dla ogólnoarabskiej gazety „Asz-Szark al-Ausat".

«Rosja jest otwarta na to, by wspólnie z nową administracją USA szukać dróg ozdrowienia stosunków, opierając się na zasadach wzajemnego szacunku i uwzględnienia wzajemnych interesów. Na razie niestety kontakty dwustronne pozostają zakładnikiem waśni w amerykańskim establishmencie» — dodał minister.

Według niego w tym, że stosunki rosyjsko-amerykańskie znajdują się na niskim poziomie, nie ma winy Rosji. «Jest to bezpośrednia konsekwencja polityki administracji (byłego prezydenta USA — red) Baracka Obamy, która niszczyła fundamenty współpracy, a przed odejściem podłożyła pod nich miny długoterminowego działania, by utrudnić życie swoim następcom» — podkreślił Ławrow.

Podkreślił, że wznowieniu dialogu bardzo przeszkadza rusofobiczna kampania w USA, włącznie z oświadczeniami w sprawie rzekomej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA. «Odnosi się wrażenie, że ktoś w Waszyngtonie nie chce zgodzić się z wyborem Amerykanów, próbuje obarczyć nas własnymi niepowodzeniami oraz bezwstydnie rozgrywa rosyjską kartę w walce politycznej» — powiedział szef MSZ Rosji.

Wskazał, że Moskwa z kolei nie ulega emocjom, wykazuje się powściągliwością i bierze pod uwagę niełatwe warunki polityki wewnętrznej, w których pracuje nowa administracja Stanów Zjednoczonych.