Katalońskie nastroje dotarły do Włoch

Zainspirowana przykładem hiszpańskiej Katalonii regionalna rada włoskiej prowincji Emilia-Romania ogłosiła także o swoim zamiarze uzyskania statusu autonomii.

Emilia-Romania stała się trzecim włoskim terytorium, które postawiło sobie tak ambitne zadanie. 22 października jednocześnie w dwóch północnych regionach Włoch — Lombardii i Wenecji Euganejskiej — odbędą się referenda konsultacyjne w sprawie rozszerzenia autonomii. Te regiony nie żądają całkowitej niezależności od Włoch, lecz przeprowadzą plebiscyt w celu uzyskania większych uprawnień od państwa oprócz tych już istniejących.

Podobne motywy kierują władzami Emilia-Romagna. Co prawda ​​w przeciwieństwie do Wenecji Euganejskiej i Lombardii, Emilia-Romania postanowiła wybrać tańszy i łatwiejszy sposób w celu osiągnięcia tego celu — prowadząc negocjacje z centralnym rządem, które zapisano we włoskiej konstytucji.

Emilia-Romania nie zamierza uciekać się do kosztownego plebiscytu, a zajmie się wraz z rządem opracowaniem rozwiązań w celu otrzymania dużych uprawnień w zakresie zarządzania, o których mowa w art. 116 Konstytucji — wyjaśnił gubernator regionu Stefano Bonachchini, zarzucając władzom Wenecji Euganejskiej i Lombardii „marnotrawienie pieniędzy”.

Gubernator Lombardii Roberto Maroni i Wenecji Euganejskiej Luca Zaia, którzy należą do opozycyjnej „Ligi Północy”, opowiadają się za federalizacją Włoch z umocowywaniem preferencji na korzyść północnych regionów. W szczególności Maroni i Zaia chcą zachować dużą część środków finansowych poprzez zmniejszenie tak zwanego „podatku rezydualnego” — różnicy pomiędzy podatkami płaconymi przez region i państwowe fundusze otrzymanej dla rozwoju regionalnego. W przeciwieństwie do nich gubernator Emilia-Romania Stefano Bonachchini, reprezentujący rządzącą Partię Demokratyczną, zachowuje się dużo bardziej ostrożnie, woląc nie poruszać sfery finansowej.

Jak donosi Bologna Today, władze regionalne Emilia-Romania , w przeciwieństwie do sąsiadujących Wenecji Euganejskiej i Lombardii, mają na celu rozszerzenie swoich uprawnień w takich nieszkodliwych obszarach, jak rynek pracy i edukacja, polityka przemysłowa i badania, ochrona zdrowia i polityka społeczna, a także ochrona środowiska. Status autonomii oznacza, że decyzje i zarządzanie w tych obszarach będą prowadzone na szczeblu regionalnym, a nie z Rzymu.