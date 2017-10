Kanadyjski parlament przyjął „akt Magnickiego”

© AFP 2017/ MICHAEL BRADLEY Rosja nie zostawi bez odpowiedzi przyjęcia «aktu Magnickiego» przez Kanadę

Trzecie czytanie projektu ustawy w Izbie Gmin Kanady, pierwotnie zaplanowane na 2 października, odbyło się w środę. Następnie w senacie powinno odbyć się rozpatrzenie dokumentu z wprowadzonymi zmianami. Senat prawie nigdy nie odrzuca zatwierdzonych przez niższą izbę parlamentu projektów ustaw. Jeżeli zostanie przyjęty, „akt Magnickiego” wejdzie w życie.

Za jego przyjęciem głosowało 277 deputowanych, którzy byli na posiedzeniu.

„Zatwierdzona dzisiaj ustawa S 226 (analog „aktu Magnickiego” — red.) da nam narzędzie do pociągnięcia do odpowiedzialności naruszających prawa człowieka i do walki z korupcją” — napisała minister spraw zagranicznych na mikroblogu na Twitterze. Dodała również, że „jest zadowolona z dzisiejszego znacznego postępu i tych koniecznych zmian, które zostały przyjęte jednomyślnie”.