Dziennikarzowi na trzy lata zakazano wjazdu do kraju.

Niemyszew został zatrzymany w Kijowie podczas pracy nad reportażem. Zablokowała go nieznana osoba, która przyczyniła się do jego zatrzymania przez policję. Następnie dziennikarz został przekazany w ręce pracowników SBU. Później okazało się, że inicjator aresztowania prawdopodobnie jest związany z ukraińskimi organizacjami nacjonalistycznymi: można to wywnioskować po jego profilu na LiveJournal.

Izba Społeczna poprosiła przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów o niezwłoczną reakcję na ten incydent.

© AP Photo/ Khalid Mohammed Terroryści PI celowo «rozpełzają się» poza granice Bliskiego Wschodu

Kijów wielokrotnie ograniczał pracę rosyjskich mediów, między innymi regularnie zakazując rosyjskim dziennikarzom wjazdu na Ukrainę. Pod koniec sierpnia z Ukrainy przymusowo odesłano korespondentkę Pierwszego Kanału Annę Kurbatową , a w połowie tego samego miesiąca z państwa została wydalona specjalna korespondentka WGTRK Tamara Nersesjan.

MSZ nazwało podobne działania atakiem na wolność mediów i wezwało światową opinię publiczną do odniesienia się do tej sytuacji.