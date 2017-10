DRL jest gotowa do negocjacji z Kijowem

Szef proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) oznajmił, że republika jest gotowa do negocjacji z Kijowem pomimo omawianej na Ukrainie ustawy o reintegracji Donbasu.

Co się tyczy Doniecka, nadal jesteśmy gotowi do negocjacji i możemy poczekać. Mamy wiele do zrobienia — zbudowanie państwa, odbudowanie gospodarki i tego, co zniszczyła Ukraina w ciągu 25 lat — powiedział Zacharczenko.

Podkreślił, że do rozwiązania konfliktu trzeba, by Kijów uznał fakt, że w regionie toczy się wojna.

«Dopóki Kijów nie uzna, że prowadzi wojnę z narodem Donbasu, szans na zaprzestanie wojny nie ma. Świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, dlaczego Kijów nie chce uznawać nas za stronę konfliktu i prowadzić z nami negocjacji. Ponieważ w takim razie nie my, a Ukraina będzie musiała się zmienić, by stać się współczesnym cywilizowanym państwem» — oznajmił Zacharczenko.

Wcześniej poinformowano, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o reintegracji Donbasu.