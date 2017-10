Spotkanie Władimira Putina z królem Arabii Saudyjskiej (wideo)

Król Arabii Saudyjskiej przybył z wizytą do Rosji. Jest to pierwsza wizyta Salmana ibn Abd al-Aziza as-Sauda w statusie króla Arabii Saudyjskiej.

© Sputnik. Valeriy Melnikov Media: Rosja i Arabia Saudyjska podpiszą kontrakt zbrojeniowy na 3 miliardy dolarów

Prezydent Rosji Władimir Putin i król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abdal-Aziz Al Suud rozpoczęli rozmowy. Spotkanie przywódców odbywa się w szerokim składzie delegacji obu krajów.

Rosyjski prezydent ocenił wcześniejsze rozmowy w wąskim składzie jako „merytoryczne, treściwe i poufne".

„Przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe rozmowy w wąskim gronie. Rozmawialiśmy o relacjach dwustronnych i sytuacji w regionie" — powiedział Putin. „To była bardzo treściwa rozmowa, merytoryczna i bardzo poufna".

— To pierwsza w historii naszych stosunków wizyta króla Arabii Saudyjskiej w Rosji. To wydarzenie jest symboliczne samo w sobie. Nasze stosunki mają dość długą historię — powiedział prezydent. — I teraz jest mi bardzo miło gościć w tym miejscu Waszą Wysokość. Jestem pewien, że ta wizyta posłuży jako bodziec do rozwoju naszych relacji międzypaństwowych — dodał prezydent.

Saudyjski monarcha oświadczył, że Arabia Saudyjska dąży do umocnienia relacji z Moskwą, że leży to w interesie pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki światowej. Król podziękował Putinowi za ciepłe przyjęcie i dodał, że był w Rosji w 2006 roku, kiedy nie zasiadał jeszcze na tronie.