Będzie impeachment? Poroszenko w tarapatach

Teraz dokument ma zostać przekazany władzom do rozpatrzenia.

© Sputnik. Press Service of Alexander Zakharchenko DRL jest gotowa do negocjacji z Kijowem

Minimalna liczba podpisów pod petycją wymagana do wszczęcia tej procedury to 5 tys. osób. Jak podkreślono w tekście dokumentu, przewodniczący Rady Kijowskiej i deputowani powinni zwrócić się do Rady Najwyższej, by przekazać stanowisko mieszkańców obwodu. Według nich przywódca państwa nie spełnił obietnic wyborczych i był wspominany w publikacjach na temat korupcji.

«W związku z tym żądamy od Rady Najwyższej podjęcia decyzji w sprawie odsunięcia Petra Poroszenki od pełnienia obowiązków prezydenta Ukrainy (impeachmentu) i powołania komisji śledczej parlamentu, która skontroluje jego działalność na stanowisku» — czytamy w petycji.