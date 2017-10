Ukraina zaproponowała Gruzji i Mołdawii połączenie sił przeciwko Rosji

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin na konferencji prasowej w ramach specjalnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Organizacji na rzecz Demokracji i Rozwoju (GUAM) w Tbilisi. Zacytował go portal "Echo Kaukazu".

© Sputnik. Yuriy Lashov Litwa wypowiedziała sąsiadom wojnę kolejową

"My wszyscy stoimy w obliczu wyzwania, przede wszystkim jest to wyzwanie związane z naszą suwerennością i integralnością terytorialną. To wszystko pochodzi od jednego państwa — Rosji — i oczywiście powinniśmy wspólnie stawić czoła temu wyzwaniu. Powinniśmy pracować w tym kierunku i dokładać starań" — oznajmił Klimkin. Dodał, że państwa GUAM (organizacja regionalna zrzeszająca Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię) "w związku z integralnością terytorialną mają do czynienia z wspólnym wyzwaniem rzuconym przez Rosję".