Independent: Ławrow ostrzega USA przed zaostrzeniem konfliktu z KRLD

Oświadczył to szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Wszystkie spory trzeba rozwiązywać wyłącznie drogą dyplomatyczną — podkreślił Ławrow.

Waszyngton naraża się na ryzyko "niedopuszczalnego zaostrzenia" w stosunkach z Koreą Północną — oznajmił minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas rozmowy telefonicznej ze swoim amerykańskim partnerem Rexem Tillersonem. Ławrow podkreślił "niedopuszczalność zaostrzenia na Półwyspie Koreańskim, do którego prowadzą przygotowania wojskowe USA w tym regionie" — podaje The Independent.

Rosyjski dyplomata wezwał do "rozstrzygania sporów wyłącznie drogą dyplomatyczną". Dziennik przypomina, że w niedzielę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że wysiłki dyplomatyczne na rzecz zażegnania północnokoreańskiego kryzysu nie powiodły się. Napisał także na swoim Twitterze, że Tillerson " marnuje czas na rozmowy", dodając, że "tylko jedna rzecz zadziała". Tym sposobem USA nie wykluczają użycia siły zbrojnej, by zmusić Pjongjang do zaprzestania prób rakietowych i nuklearnych.

We wrześniu USA i Korea Południowa przeprowadziły ćwiczenia w pobliżu granicy z Koreą Północną. Z kolei Chiny zaproponowały poparty przez Rosję plan, zgodnie z którym Korea Północna zawiesi swój program jądrowy w zamian za wstrzymanie przez USA ćwiczeń wojskowych w regionie — podkreśla The Independent.