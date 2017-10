Czy Rosja wydali kolejnych amerykańskich dyplomatów?

Oznajmił to w wywiadzie dla RIA Novosti dyrektor Departamentu Ameryki Północnej MSZ Rosji Georgij Borysenko.

Co się tyczy odpowiedzi, powiedzieliśmy, między innymi publicznie, że w dyplomacji istnieje twarda zasada wzajemności, Amerykanie świetnie o tym wiedzą. Jeśli postąpili w taki sposób, to znaczy, że akceptują możliwość lustrzanych działań z naszej strony wobec ich placówek zagranicznych w Rosji — powiedział rosyjski dyplomata.

Odpowiadając na pytanie, czy jest rozpatrywana możliwość zamknięcia jednego z amerykańskich konsulatów generalnych, Borysenko zapewnił, że Moskwa "nie wyklucza żadnych wariantów, w tym ustanowienia realnego parytetu pod względem liczby pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych". Wyjaśnił, że liczba 455 osób, do których Moskwa zaproponowała USA zredukować ich personel, uwzględniała pracowników rosyjskiego stałego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku. Nie zajmują się jednak dwustronnymi stosunkami rosyjsko-amerykańskimi.

Faktycznie wyprzedziliśmy Amerykanów, wyciągnęliśmy do nich rękę. Skoro tego nie docenili, mamy pełne prawo, by od liczby 455 odjąć liczbę odpowiadającą liczbie pracowników naszego stałego przedstawicielstwa. Wówczas liczebność amerykańskiego personelu w Rosji powinna zmniejszyć się do 300 osób lub mniej — oznajmił dyrektor departamentu MSZ.