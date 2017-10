Węgry ostrzegają Ukrainę

Na Ukrainę mogą zostać nałożone sankcje, jeśli zostanie udowodnione, że nowa ukraińska ustawa oświatowa narusza normy umowy stowarzyszeniowej z UE — oznajmił minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó.

"Jeśli Ukraina nie podejmie odpowiednich środków, mogą zostać nałożone sankcje związane z handlem, stowarzyszenie uwzględnia porozumienie o wolnym handlu, które otworzyło dla Ukrainy europejskie rynki — cytuje ministra portal MSZ Węgier. Tym sposobem, jeśli zostanie udowodnione naruszenie umowy stowarzyszeniowej, może to doprowadzić do wprowadzenia sankcji handlowych i gospodarczych".

Wcześniej węgierska gazeta Magyar Nemzet poinformowała, że władze kraju zamierzają zainicjować rewizję umowy stowarzyszeniowej UE i Ukrainy w związku z przyjęciem ustawy o edukacji. Szef resortu spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó zamierza poruszyć kwestię rewizji umowy na spotkaniu szefów MSZ państw unijnych, które odbędzie się w Luksemburgu 16 października.

Według Rady Europy należy poczekać na opinię Komisji Weneckiej, do której ukraińskie władze skierowały ustawę, i dopiero po tym podejmować decyzje w tej sprawie. Jak podkreślił wczoraj na plenarnym posiedzeniu PACE sekretarz generalny RE Thorbjørn Jagland, przestrzeganie praw mniejszości, w tym ich prawa do mówienia we własnym języku, to jedna z kluczowych kwestii działalności politycznej. "Jak uczy historia, jeśli interesy mniejszości są lekceważone, w ostatecznym rozrachunku wybuchają wojny" — podsumował.