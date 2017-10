Czy norweska delegacja przekona Zachód, że Krym to część Rosji?

Hendryk Weber, przewodniczący norweskiej delegacji, która przybyła na Krym, obiecał, że dołoży wszelkich starań, by uświadomić Europejczykom, że półwysep to nie niebezpieczne i okupowane terytorium.

To pierwsza wizyta licznej delegacji z Norwegii na Krym po jego przyłączeniu do Rosji. Wyjazd ma potrwać 7 dni i zakończy się 12 października. W skład grupy weszło 11 norweskich biznesmenów i polityków a także dwóch niemieckich posłów. Jak podkreślił Weber, właściciel firmy budowlanej Betongrehab West, norweski rząd odradzał im wyjazd na Krym, mimo to wizyta się odbyła.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky UE straciła z powodu sankcji 30 mld euro, a Rosja nadal zyskuje

"Po powrocie do domu będziemy kontynuować pracę i rozwijać stosunki między Rosją i Norwegią. Będziemy pisać artykuły i wykorzystywać nasze kontakty, by przekonać ludzi, że Krym nie jest niebezpiecznym i okupowanym terytorium. Na Zachodzie często mówią, że Rosja anektowała Krym, chcemy jednak wystąpić przeciwko temu i po prostu pokazać, że Krym to część Rosji" — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti Weber.

Według niego Norwegowie osobiście przekonali się, że mieszkańcy Krymu nie chcą powrotu w skład Ukrainy. "Powinniśmy przekonać naszego ministra spraw zagranicznych, że sytuacja wygląda nie tak, jak ją sobie wyobrażają ci, którzy mówią o oddaniu Krymu Ukrainie. Co wtedy robić z Krymianami, zwykłymi ludźmi, którzy tego nie chcą? Widzimy, że był to wybór ludzi i dążenie do tego życia, którym żyją obecnie w składzie Rosji" — podkreślił Weber.

Dodał, że wizyta na Krymie dostarczyła wiele wrażeń, z których można byłoby sporządzić cały raport.