Izrael żąda rozbrojenia Hamasu

Izrael domaga się rozbrojenia Hamasu w kontekście rozwiązania konfliktów między Palestyńczykami – poinformowało źródło w kręgach politycznych kraju.

W czwartek rywalizujące ze sobą ugrupowania palestyńskie, Hamas i Fatah, podpisały w Kairze pierwsze porozumienie w sprawie pojednania.

— Wszelkie pojednanie między Autonomią Palestyńską a Hamasem powinno pozostawać w zgodzie z porozumieniami międzynarodowymi i odpowiadać warunkom „kwartetu” (międzynarodowych pośredników – ONZ, UE, Rosja, USA), w szczególności przewidywać uznanie Izraela i rozbrojenie Hamasu – powiedział RIA Novosti anonimowy urzędnik.

— Dalsze budowanie tuneli, produkcja pocisków i organizowanie akcji terrorystycznych przeciwko Izraelowi są sprzeczne z warunkami kwartetu i wysiłkami, które podejmują Stany Zjednoczone w celu resetu procesu politycznego (uregulowania bliskowschodniego) – dodał.

Jak powiedział, Izrael domaga się też od strony palestyńskiej natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli, którzy są przetrzymywani w Strefie Gazy, a także zwrócenia zwłok dwóch żołnierzy, który zginęli w 2014 roku podczas ostatniego konfliktu zbrojnego w enklawie.

Izrael spodziewa się, że Autonomia Palestyńska nie pozwoli Hamasowi kontynuować „działalności terrorystycznej” na kontrolowanych przez nią terytoriach, w tym w Strefie Gazy, jeśli faktycznie wraca on w orbitę jej wpływów.

— Dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony i nie przestanie wzywać do zniszczenia Izraela, Izrael będzie obarczać go odpowiedzialnością za wszelkie akty terroru w Strefie Gazy – podkreśliło źródło.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w ubiegłym tygodniu wystąpił z analogicznym żądaniem wobec palestyńskich organizacji.

Jak poinformował Reuters, powołując się na źródła, ugrupowania porozumiały się co do tego, że 1 listopada przekażą odpowiedzialność za przejście graniczne Rafah między Egiptem a Strefą Gazy rządowi jedności. Pierwszym krokiem w kierunku pojednania będzie wzmocnienie rządu Autonomii Palestyńskiej, który 2 października powrócił do Strefy Gazy. Ponadto 3 tysiące palestyńskich policjantów z Autonomii Palestyńskiej zostanie rozmieszczonych w Strefie Gazy i na granicach z Izraelem i Egiptem.

— Izrael będzie monitorował rozwój wydarzeń na miejscu i odpowiednio reagował – powiedział rozmówca agencji.

Hamas jest uważany za organizację terrorystyczną przez Izrael, USA czy UE. Organizacja od 2007 roku rządzi w Strefie Gazy.