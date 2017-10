Czym Katalonia nastraszyła UE

Zdaniem Junckera „inni” mogą chcieć podążać za przykładem Katalonii. Tego Unia Europejska boi się, jak ognia. Szef Komisji Europejskiej potwierdził oceny wielu ekspertów, że we Wspólnocie, delikatnie mówiąc, nie wszystkim podoba się, jak „rządzi” nimi Bruksela, próbując przy pomocy „eurosolidarności” narzucić jednym narodom wolę innych narodów.

Przemawiając w piątek na Uniwersytecie Luksemburskim, Juncker powiedział: „Jeśli Katalonie uzyska niepodległość, inni zechcą tego samego”. – Jestem bardzo zaniepokojony, bo życie we wspólnocie wydaje się takie skomplikowane. Każdy dąży do samookreślenia, nie rozumiejąc, że można współistnieć”. Nie tylko Juncker ma powody do zmartwień w UE.

2 października wysoko postawieni brukselscy urzędnicy próbowali wystraszyć Katalończyków: jeśli ogłoszą niepodległość, nie będą mogli zostać w Unii Europejskiej.