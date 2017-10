Zakończenie operacji w Syrii to nie koniec terroryzmu

Walkę mają kontynuować siły operacji specjalnych i służby specjalne, w tym izraelskie — powiedział dzisiaj w wywiadzie dla RIA Novosti były szef głównego zarządu międzynarodowej współpracy wojskowej Ministerstwa Obrony Rosji (1996-2001), prezes Akademii Problemów Geopolitycznych generał-pułkownik Leonid Iwaszow.

© AFP 2017/ Dominik Reuter USA wpadły w pułapkę

Dzisiaj na spotkaniu w Tel Awiwie z szefem resortu obrony Izraela Awigdorem Liebermanem minister obrony Rosji generał armii Siergiej Szojgu oznajmił, że operacja przeciwko terrorystom międzynarodowym na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej zmierza ku końcowi . Podkreślił, że "jest kilka rzeczy wymagających pilnego rozwiązania i omówienia perspektywy dalszego rozwoju sytuacji w Syrii". Wyraził przekonanie, że rozmowy "pomogą w lepszym wzajemnym zrozumieniu i będą sprzyjać wzmocnieniu przyjaznych stosunków między siłami zbrojnymi Rosji i Izraela".

"Minister obrony Rosji ma rację, że operacja zbrojna przeciwko dużym ugrupowaniom terrorystycznym zbliża się ku końcowi. Pozostały ogniska oporu, ugrupowania już nie są tak liczne. Niewątpliwie zostanie im zadany ostateczny cios. To to, co dotyczy Ministerstwa Obrony. Terroryzm jednak nigdzie nie zniknie i już obecnie przybiera charakter sieciowy. Teraz trzeba patrzeć na Afganistan, Azję Środkową oraz oczywiście na naszą Rosję. Tutaj będą już wkraczać do akcji siły operacji specjalnych, struktury antyterrorystyczne i organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego" — powiedział Iwaszow.

© AFP 2017/ Delil Souleiman Co zrobią USA po wyzwoleniu Rakki?

Według niego propozycje Szojgu dla izraelskiego partnera dotyczące konsolidacji międzynarodowej walki z terroryzmem „nie są nowe i brzmią jako zarzut pod adresem izraelskich służb specjalnych i izraelskiej polityki, ponieważ Izrael też odegrał swoją negatywną rolę w dramatycznych wydarzeniach zachodzących w Syrii". „W rezultacie Izrael nie wzmocnił swojego bezpieczeństwa i też prawdopodobnie będzie zagrożony atakami terrorystycznymi” — uważa generał-pułkownik.

Uważa, że izraelskie służby specjalne mogą wnieść znaczący wkład właśnie w walkę z terroryzmem sieciowym. „Mają duże doświadczenie walki i pewne struktury sieciowe obserwujące działalność ugrupowań terrorystycznych. Dlatego moim zdaniem jest to rozsądna propozycja" — podkreślił wojskowy.

Jego zdaniem podczas rozmów strona izraelska wyraziła niepokój w związku z tym, że na terytorium Syrii pozostaną pododdziały irańskie i Iran wzmocni wpływy w Syrii. „Oczywiście takie ugrupowania jak Hezbollah będą wzbudzać niepokój Izraela. A więc jest to wzajemnie korzystny dialog" — dodał analityk wojskowy.

Iwaszow uważa też, że w rozmowach w Tel Awiwie nie pominięto likwidacji przez Izraelczyków przed wizytą ministra obrony Rosji w Izraelu syryjskiej artylerii przeciwlotniczej.

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye Konflikt wokół Kirkuku to bomba z opóźnionym zapłonem

„Być może mówili o tym przy zamkniętych drzwiach. Izraelczycy powinni zrozumieć, że obecny rząd oraz stabilność i zdolność bojowa syryjskich sił zbrojnych jest korzystna przede wszystkim dla narodu syryjskiego, ale również dla Izraela. Ponieważ gdyby na granicy Izraela wydarzyło się to, co wydarzyło się w Libii lub Iraku, musieliby z tym mozolnie walczyć. Natomiast zniszczenie tej baterii i ataki przeprowadzone wcześniej przez izraelskie siły powietrzne to przede wszystkim naruszenie norm prawa międzynarodowego" — podkreślił ekspert.

Dodał, że „Izraelczycy chcą jednak tu dominować, by latać w niezabezpieczonej przestrzeni powietrznej nad Syrią, atakować wybrane cele". „Myślę, że Siergiej (Szojgu, minister obrony Rosji) zapewne coś powiedział. Musiał to powiedzieć. Trzeba ostrzec Izrael: jeśli będziecie niszczyć środki obrony Syryjskiej Republiki Arabskiej, będziemy im dostarczać nowsze egzemplarze. Czyli jest tu potrzebna zdecydowana rozmowa i dopiero potem — osiągnięcie jakichś kompromisowych porozumień" — podsumował prezydent Akademii Problemów Geopolitycznych.