„Saakaszwili chce przejąć władzę za wszelką cenę”

Takie zdanie ma szef frakcji prezydenckiej Blok Petra Poroszenki Artur Herasimow.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Matwijenko: Rosja zmusi Ukrainę do zmian

"Coraz bardziej przekonuję się, że ani Saakaszwili, ani jego zwolennicy nie dążą do tego, by wysunięte przez nich żądania zostały wykonane. Ich prawdziwym celem jest realna, zakrojona na dużą skalę destabilizacja na Ukraine i przejęcie władzy za wszelką cenę" — cytuje słowa Herasimowa agencja UNIAN. Herasimow wezwał protestujących do odblokowania budynku parlamentu, uznając te działania za "niesłuszne".

Podobną opinię wyraził premier Wołodymyr Hrojsman. Według niego niektórzy protestujący pod budynkiem Rady Najwyższej próbują zdestabilizować sytuację w kraju, ale inna część szczerze pragnie zmian.

Wczoraj kilka tysięcy osób z flagami partii narodowych Korpus Narodowy (stworzona na bazie batalionu narodowego Azow, przeciwko któremu w Rosji wszczęto postępowanie karne), Swoboda, Ruch Nowych Sił, Batkiwszczyna, Samopomoc oraz szeregu organizacji społecznych rozpoczęły akcję protestacyjną niedaleko siedziby Rady.

Domagają się zniesienia immunitetu deputackiego, zmiany prawa wyborczego oraz powołania sądu antykorupcyjnego.

© Sputnik. W. Kiseliew Kijów ryzykuje utratę ważnego sojusznika

Protestujący urządzili miasteczko namiotowe pod budynkiem Rady. Twierdzą, że będą stać pod parlamentem, dopóki nie osiągną swoich celów. Saakaszwili oznajmił, że jeśli ich żądania nie zostaną wypełnione, demonstranci będą domagać się dymisji prezydenta. Wczoraj wieczorem między protestującymi i służbami porządkowymi doszło do kilku starć.