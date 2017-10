Ekstrawagancki szef brytyjskiego MSZ: showman czy dyplomata?

© AFP 2017/ Fabrice Coffrini „Wielka Brytania nie może mieć normalnych stosunków z Rosją"

Szef brytyjskiego MSZ potwierdził także wcześniejsze oświadczenia władz brytyjskich o tym, że Londyn „nie dysponuje żadnymi bezpośrednimi dowodami współudziału Rosji w atakach cybernetycznych " przeciwko Wielkiej Brytanii. Równocześnie minister znów zarzucił Rosji wrogie działania.

Jak zaznaczył w audycji radia Sputnik politolog Władimir Nowikow, oświadczenia, złożonego przez Johnsona, nie da się potraktować jak „ekstrawaganckiej opinii".

„Oświadczenie Johnsona w myśl wszystkich zasad dyplomacji w żaden sposób nie może być tolerowane. Nie znajdujemy się w stanie ani zimnej wojny, ani też gorącej, jednakże wobec Rosji składa się takie oto oświadczenie, które nader wymownie prezentuje pana Johnsona jako showmana, przy tym wypada on źle jako dyplomata. Nie może to nie wywierać wpływu na relacje z Moskwą. Gdyby Johnson występował w ramach swego pierwszego zawodu — jako dziennikarz — to można byłoby to uznać za jego osobiste ekstrawaganckie zdanie. Ale nie da się uznać tego jedynie za ekstrawagancką wypowiedź. Zrównoważyć to może tylko publiczna dewaluacja jego stanowiska przez inne wpływowe osobistości — premiera czy liderów Partii Konserwatywnej" — powiedział Władimir Nowikow.