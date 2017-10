„USA dyktują światu przepisy, zamiast prowadzić dialog”

W czwartek Wołodin spotkał się z uczestnikami XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi. Podczas dyskusji przypomniał, że niedawno zakończyła swoją pracę Międzynarodowa Unia Międzyparlamentarna, w której składzie są 193 kraje. Zauważył również, że USA nie należą do grona uczestników Międzynarodowej Unii Międzyparlamentarnej.

© AFP 2017/ Olga Maltseva „USA potrzebują słabej Rosji”

„Można byłoby wziąć udział w rozmowie. Tam są i Rosja, i Chiny, i Indie, ale Kongres tego kraju (Stanów Zjednoczonych) uważa, że ta platforma nie jest jej potrzebna. Kiedy jest takie podejście do dialogu, to oczywiście popełniane są błędy” — powiedział Wołodin.

„Jest to polityka braku dialogu. A jeśli mówimy o skutkach tej polityki, widzimy, co dzieje się w Libii, w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To wszystko ze względu na fakt, że jeden kraj który nawet nie rozmawia z własnym narodem, dyktuje światu przepisy i, co więcej, ingeruje w sprawy wewnętrzne naszych państw” — powiedział Wołodin.

Według niego konieczne jest zrobić wszystko, aby kwestie były rozpatrywane przy stole negocjacyjnym i przy udziale ONZ.