Ławrow pojedzie do Iraku

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przyjął zaproszenie irackiego partnera do odwiedzenia Bagdadu, terminy są do uzgodnienia. „Mój partner zaprosił mnie do irackiej stolicy , chętnie przyjmuję to zaproszenie” — oznajmił dzisiaj szef resortu spraw zagranicznych Rosji po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Iraku Ibrahimem al-Dżafarim. Terminy są do uzgodnienia.