Oczywiście w państwie są „zdradofile” (nazywają tak tych, którzy w każdym działaniu władzy upatrują zdradę). Jak mówi ukraińskie przysłowie, im choćby trójząb nad Kremlem przymocuj i tak powiedzą, że krzywo. Nawet tutaj znajdują powody do smutku: drogi są krzywe, mosty krótkie, teatry nie wpisują się w krajobraz historyczny, remonty przeszkadzają w ruchu, fabryki produkują nie to co trzeba i barszcze źle się gotuje — oznajmił Poroszenko, inaugurując posiedzenie Rady Rozwoju Regionalnego.

Według niego w ostatnim czasie władzy udało się osiągnąć wiele, lecz oponenci wciąż chcą widzieć same złe rzeczy.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Kto w Polsce pożegna się z fotelem ministra?

„W ostatnich miesiącach wyjazdy były związane przeważnie z przyjemnymi obowiązkami. Nie tylko są budowane drogi, remontowane mosty, otwierane, odnawiane lub modernizowane szpitale i szkoły, inne obiekty infrastruktury społecznej… Oczywiście, lepiej byłoby zbudować kosmodrom do lotów międzygalaktycznych, a nie fabrykę opakowań. Ale robimy pierwsze ważne kroki po ostrym kryzysie gospodarczym spowodowanym wojną” — powiedział prezydent.

Wyniki najnowszych sondaży pokazują, że poziom nieufności do prezydenta przewyższa 68%, a do rządu — 73%, Radzie Najwyższej nie ufa 80%. Natomiast największym zaufaniem cieszą się wolontariusze i kościół.