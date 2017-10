Kurdyjsko-iracki dialog wokół ropy naftowej

Propozycja irackiego Kurdystanu dla irackiego rządu w sprawie zawieszenia ognia, rozpoczęcia dialogu i zamrożenia referendum została złożona po to, by rozpocząć negocjacje wokół pól naftowych w Kirkuku i uzyskać dodatkowe środki finansowe.

Takie zdanie przedstawił docent Instytutu Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej orientalista Siergiej Demidenko.

Wcześniej regionalny rząd irackiego Kurdystanu zaproponował rządowi Iraku zawieszenie broni, rozpoczęcie dialogu i wyraził ze swojej strony gotowość do zamrożenia wyników referendum. Jak podkreślono w oświadczeniu, ataki i konfrontacja między irackimi wojskami i kurdyjskimi formacjami zbrojnymi Peszmerga, które rozpoczęły się 16 października, „wyrządziły szkody obu stronom i mogą doprowadzić do nieustannego rozlewu krwi”.

„Moim zdaniem dalej zaczną się negocjacje wokół Kirkuku. Jestem przekonany, że cała historia z referendum miała na celu tylko i wyłącznie potwierdzenie statusu kontroli nad Kirkukiem… Kurdowie po prostu chcą dzięki temu (referendum — red.) uzyskać od irackiego rządu dodatkowe preferencje” — powiedział Demidenko, komentując propozycję irackiego Kurdystanu złożoną irackim władzom.

Podkreślił, że wystąpienie ze składu Iraku jest sprzeczne z ideologią polityczną irackiego Kurdystanu. Ekspert podkreślił, że założyciel ruchu Kurdów Mustafa Barzani zawsze mówił, że iracki Kurdystan będzie znajdować się w składzie Iraku i nie wystąpi z niego. Demidenko podkreślił, że w czasie swojego istnienia iracki Kurdystan de facto wywalczył sobie prawa autonomii, ponieważ Kurdowie żyją samodzielnie, jednocześnie znajdując się w składzie Iraku.

„Obecnie chodzi właśnie o to. Wymyślili to referendum, by po prostu uzyskać kontrolę nad polami naftowymi w Kirkuku, a reszta nie ma znaczenia. Jestem przekonany, że teraz (Kurdowie) rozpoczną negocjacje o Kirkuku po to, by otrzymać dodatkowe finanse, dźwignie gospodarcze, możliwości poprawy życia gospodarczego" — dodał Demidenko.

Jednocześnie uważa, że iracki Kurdystan pod względem wojskowym jest w stanie stawić Bagdadowi opór. „W ogóle szanse oczywiście są. Niewątpliwie, ponieważ to, czym jest iracka armia, pokazała sytuacja z ISIS (zakazane w Rosji ugrupowanie terrorystyczne). Natomiast Peszmerga to nie ISIS, lecz poważniejsza siła” — powiedział specjalista.

Jednocześnie Demidenko jest przekonany, że obecnie ani Irak, ani iracki Kurdystan nie potrzebują tej wojny. Uważa, że strony będą mogły porozumieć się i że Kurdystan „coś uzyska”. Według słów eksperta obie strony będą musiały pójść na ustępstwa.