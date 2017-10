MSZ Rosji: Zachód „kryje" terrorystów

© REUTERS/ Ints Kalnins NATO w Estonii - droga iluzja bezpieczeństwa

„Chodzi o konsekwentną i budzącą wątpliwości linię tych, którzy obecnie próbują przykleić nam etykietkę. Jest charakterystyczne, że wszystkie wezwania Rosji pod adresem RB ONZ do reakcji na przestępstwa terrorystów z użyciem broni chemicznej na przestrzeni kilku ostatnich lat za każdym razem były ostro blokowane przez zachodnią trójką” — poinformował resort spraw zagranicznych.

Bezczelność Zachodu

Bezczelność oświadczeń Zachodu po nałożeniu przez Rosję weta podczas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie mandatu Wspólnego Mechanizmu Śledztwa OUBZ-ONZ nie ma granic — podkreśliło MSZ. Moskwa wzywa Waszyngton do zachowania przynajmniej minimalnej przyzwoitości.

„Jest nam obojętne, jak podchodzą do własnej reputacji ci, którzy ponownie wykazali się w wypaczaniu naszego podejścia” — dodało ministerstwo.

Presja na Damaszek

Moskwa jest przekonana, że Zachód chce nie ustalenia prawdy w śledztwie w sprawie stosowania broni chemicznej w Syrii, lecz wykorzystania struktur międzynarodowych do wywarcia presji na Damaszek.

MSZ podkreśliło, że użycie sarinu w Chan Szejkunie w kwietniu i rozwój wydarzeń ujawniły poważne problemy w pracy misji OUBZ. „Jednak zachodnich kolegów obecny stan rzeczy najwyraźniej zadowala. Co więcej desperacko walczą o to, by zostawić wszystko, jak jest” — podkreślił resort.

Nie ma podstaw do dramatyzowania sytuacji

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye Kurdyjsko-iracki dialog wokół ropy naftowej

Rosja uważa, że nie ma żadnych podstaw do dramatyzowania sytuacji wokół głosowania w sprawie przedłużenia mandatu misji dot. ataku chemicznego w Syrii, które odbyło się we wtorek. „Obecny mandat wygasa dopiero 16 listopada. Trzy i pół tygodnie w pełni wystarczy do zbadania spodziewanego raportu Wspólnego Mechanizmu Śledztw i zadecydowania o jego dalszych losach” — podkreśla się w oświadczeniu.

Przedstawicielka Białego Domu Sarah Sanders uważa, że blokowanie ze strony Moskwy przygotowanego przez USA projektu rezolucji świadczy o tym, że dba o zachowanie „swojego sojusznika”.

Departament Stanu z kolei wyraził rozczarowanie z powodu decyzji w sprawie nałożenia weta.