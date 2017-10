Rosja ma swoją wizję stosunków z Koreą Północną

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung Trump: Dobre stosunki USA z Rosją kluczem do rozwiązania sytuacji z KRLD

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w środę, że poprawa relacji między Moskwą a Waszyngtonem uprościłaby sytuację wokół Korei Północnej, ponieważ teraz Rosja raczej przeszkadza w postępie w tej kwestii.

Wcześniej Donald Trump i przewodniczący Chin Xi Jinping omówili w rozmowie telefonicznej temat denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim. Jak poinformował Biały Dom, amerykański przywódca powiedział, że „czeka na zaplanowaną na początek listopada wizytę w Chinach i zwiększenie dwustronnych wysiłków odnośnie rozbrojenia jądrowego KRLD".

Docent Katedry Badań Amerykańskich Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, orientalistka i politolog Irina Lancowa w audycji radia Sputnik wyraziła opinię, że Stany Zjednoczone chciały włączyć w ten proces także Rosję.

„Jeszcze jakieś pół roku temu w Stanach Zjednoczonych istniała opinia, że to właśnie stanowiska Rosji i Chin hamują rozwój sytuacji wokół KRLD i sprawiają, że sankcje są nieskuteczne. Wiele działań Donalda Trumpa miało na celu włączenie Chin do aktywnej współpracy, dotyczącej Korei Północnej. Wszystko wskazuje na to, że to się udało. Teraz kolej na Rosję. Wygląda na to, że Trump zamierza włączyć Rosję w ten proces i jak najszybciej zmusić ją do realizacji niedawno wprowadzonych sankcji przeciwko Pjongjangowi. Jednak my mamy swoją wizję stosunków z tym krajem. I mówienie, że to właśnie Rosja szkodzi tym planom (związanym z rozbrojeniem Korei Północnej — red.), jest niewłaściwe. Ogólnie rzecz biorąc polityka sankcyjna jest nieskuteczna. Najprawdopodobniej Trump próbuje się po raz kolejny wytłumaczyć z tego, dlaczego problem Korei Północnej nie został rozwiązywany" — powiedziała Irina Lancowa.